Сенатор Джош Хоули представил законопроект, который может сделать загрузку в США китайского искусственного интеллекта DeepSeek уголовно наказуемой. Если закон будет принят, он введет строгие ограничения на использование технологий, разработанных в Китае, и грозит серьезными последствиями для нарушителей.

Недавно американский сенатор Джош Хоули представил законопроект, который может стать поворотным моментом в регулировании технологий искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Этот законопроект отличается жесткими мерами и может привести к уголовной ответственности за использование китайского ИИ, в частности, DeepSeek. В условиях растущих опасений по поводу национальной безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке законодатели стремятся ограничить влияние китайских технологий на американские компании.

Законопроект Хоули, внесенный на рассмотрение Конгресса США, направлен на запрет американским гражданам развивать и использовать технологии ИИ, созданные в Китае. Основные положения документа предполагают, что любые технологии или интеллектуальная собственность, разработанные в Китае, не могут быть импортированы в США. Нарушения этих норм чреваты тюремным заключением сроком до 20 лет и штрафами до 1 миллиона долларов для физических лиц и до 100 миллионов долларов для компаний.

Эксперты отмечают, что этот законопроект является "самой агрессивной законодательной мерой в области ИИ" в Штатах на сегодняшний день. Бен Брукс, специалист из Гарвардского университета, подчеркивает, что подобные меры отражают обеспокоенность законодателей относительно скорости развития DeepSeek, который продемонстрировал значительные достижения в области искусственного интеллекта.

На фоне этих событий фондовый рынок отреагировал на новости о DeepSeek, что привело к распродаже акций на сумму около 1 триллиона долларов. Это подчеркивает серьезное отношение законодателей к потенциальным угрозам, исходящим от китайских технологий. DeepSeek, продемонстрировавший эффективность, сопоставимую с ведущими американскими компаниями, вызывает опасения, что американские фирмы могут потратить миллиарды на разработки, которые окажутся менее эффективными.

Сенатор Хоули и его сторонники утверждают, что запрет на использование китайского ИИ необходим для защиты национальной безопасности и экономических интересов США.