Генеральный директор Aston Martin Эдриан Холлмарк сообщил о прекращении массового производства двигателей V-12 к 2028 году из-за ужесточения стандартов выбросов. Однако он отметил, что мелкосерийное производство этих двигателей может продолжиться, что дает надежду поклонникам марки.

Aston Martin сталкивается с серьезными вызовами в свете новых экологических норм, которые угрожают производству культовых двигателей V-12. На пресс-конференции в недавнем интервью Эдриан Холлмарк, генеральный директор компании, подтвердил, что массовое производство 12-цилиндровых двигателей прекратится к 2028 году. Это решение обусловлено ужесточением мировых стандартов выбросов, которые требуют от автопроизводителей перехода на более экологичные технологии.

Тем не менее, Холлмарк подчеркнул, что это не означает полного исчезновения двигателей V-12. Он объяснил, что существуют определенные условия для мелкосерийного производства, которые могут позволить компании продолжать выпуск ограниченных партий. Например, если Aston Martin будет импортировать всего 150-300 двигателей в год, они смогут подать заявку на освобождение от налогов, что позволит сохранить легендарный двигатель в модельном ряду.

Генеральный директор также отметил, что интерес к новым моделям, таким как Vanquish с 5,2-литровым двигателем V-12 с двойным турбонаддувом, остается высоким. Эта модель может стать ключевой в стратегии компании, которая стремится сохранить свою идентичность и приверженность к высокопроизводительным автомобилям. Кроме того, модель Valkyrie с атмосферным 6,5-литровым V-12 уже демонстрирует потенциал мелкосерийного производства.

В дополнение к этому, Холлмарк рассказал о планах по расширению линейки моделей Aston Martin, чтобы удовлетворить потребности различных клиентов. Он привел в пример успешную стратегию Porsche, которая предлагает механические коробки передач на таких популярных моделях, как 911 GT3 и S/T. Aston Martin ранее предлагал механические трансмиссии на ограниченных сериях, таких как Valour и Valiant, но с 2019 года этот вариант отсутствовал в серийных моделях. Холлмарк выразил надежду на возвращение этого элемента, а также на возможность создания дорожных версий существующих гоночных автомобилей.

Вместе с тем он также подчеркнул, что внедрение этих изменений займет время. «Некоторые небольшие улучшения могут занять от года до полутора лет», — отметил он. Компания уже смогла реализовать некоторые косметические изменения, но более серьезные преобразования потребуют тщательной работы и тестирования.