Компания Audi решила отказаться от системы наименования, основанной на четных и нечетных числах. Теперь автомобили будут именоваться в соответствии с их размером в линейке, что должно упростить восприятие моделей для покупателей.

Audi анонсировала возврат к традиционному методу наименования своих автомобилей, что стало неожиданностью для многих. Два года назад компания внедрила новую систему, которая разделяла модели на топливные и электрические, но она вызвала путаницу среди клиентов и дилеров.

Ранее Audi использовала нечетные числа для обозначения автомобилей на топливе и четные для электромобилей. Однако, по словам представителей компании, такая схема не оправдала себя. Например, новый Audi A5 2025 года, который является преемником A4, будет сохранять свое название, несмотря на отсутствие модели купе в линейке. Это решение демонстрирует стремление Audi к ясности в наименовании.

Кроме того, планируемая замена седана A6, согласно прежним правилам, должна была называться A7, что создало бы дополнительные сложности для потребителей. Теперь же новый автомобиль будет называться A6, что поможет избежать путаницы между версиями с разными системами питания. Audi также подтвердила, что названия уже существующих моделей не изменятся.

В будущем автомобили на топливе будут обозначаться как TFSI, а электромобили сохранят маркировку e-tron. На европейском рынке дизельные версии продолжат использовать обозначение TDI. Например, новая версия A6, работающая на топливе, будет называться A6 TFSI, что четко укажет на тип двигателя.

Пока остается неясным, как новая схема наименования повлияет на будущие модели Audi, но предстоящая презентация четырехдверного A6 4 марта вероятно внесет ясность по реализации обновленной стратегии.