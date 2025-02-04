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«Автотор» запускает новую роботизированную линии сварки для повышения производительности
Калининградский завод «Автотор» запускает новую роботизированную линию сварки. Модернизация позволит значительно увеличить автоматизацию и производительность.

Калининградский завод «Автотор» начинает установку нового сварочно-окрасочного комплекса, который обещает изменить подход к производству автомобилей. Новый роботизированный комплекс позволит выпускать различные кузова на одной платформе, что значительно упростит процесс.

Модернизация включает в себя установку уникальной роботизированной линии, которая увеличит уровень автоматизации в пять раз по сравнению с предыдущими моделями, использовавшимися до 2022 года. Ранее каждая линия была предназначена только для одной модели кузова, что ограничивало гибкость производства.

Теперь новая система позволяет быстро перенастраивать оборудование для различных моделей, что делает процесс более эффективным. В течение нескольких месяцев на заводе провели подготовительные работы: усилили фундамент и установили конструкции для подвесного оборудования.

Текущие этапы установки включают калибровку сварочной линии с использованием лазерного 3D-сканирования и монтаж основных элементов. Также идет подключение электронных систем управления, вентиляции и охлаждения.

Планируется, что новая линия сможет производить до 80 тысяч кузовов в год. Одновременно с монтажом проходит обучение сотрудников для работы с новым оборудованием. Завершение всех работ ожидается к середине февраля 2025 года, после чего начнется тестирование нового процесса.

#робототехника #автомобилестроение #модернизация #автотор #сварка
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