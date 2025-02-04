Подводные лодки проекта 949А «Антей» остаются уникальными боевыми единицами ВМФ России. Программа «Военная приемка» показала внутреннее устройство этих субмарин и их особенности.

Подводные лодки проекта 949А, известные как «Антей», представляют собой выдающиеся образцы российской военно-морской техники. Созданные конструкторским бюро «Рубин» и построенные на верфи «Севмаш», они получили прозвище «истребители авианосцев» благодаря своему мощному вооружению.

Экскурсия по подводной лодке, про которую написали в издании 1.ru, начинается с первого отсека, где расположено торпедное вооружение. Основным оружием являются ракеты, а торпеды предназначены для ближнего боя. Второй отсек, высота которого достигает четырёх палуб, служит центральным постом управления, где осуществляется координация всех действий.

Третий отсек включает системы связи и наблюдения, а также каюту командира. Четвертый отсек выделяется офицерской кают-компанией и помещениями для командиров. За перегородками скрыта арматура ракетных контейнеров. Пятый отсек отвечает за электротехническое оборудование, что обеспечивает стабильную работу всех систем.

Шестой и седьмой отсеки содержат два атомных реактора общей мощностью 380 МВт, что достаточно для обеспечения энергией небольшого города. Турбинные отсеки отвечают за движение подлодки, а крайний отсек включает аварийно-спасательный люк. Необычной деталью является зона отдыха в четвертом отсеке, где экипаж может пользоваться сауной и спортзалом даже во время выполнения боевых задач.