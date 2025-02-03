Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D сталкиваются с серьезными проблемами, включая полную неработоспособность. Проблема, вероятно, связана с драйверами и совместимостью с материнскими платами.

Недавний релиз графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D, состоявшийся 30 января, вызвал значительный интерес среди геймеров и разработчиков. Однако радость от новинок быстро сменилась беспокойством, когда пользователи начали сообщать о множестве проблем, связанных с их работой. Основные жалобы касаются полной неработоспособности карт после установки последних драйверов, что создает серьезные неудобства для владельцев.

Графические карты RTX 5090 и 5090D, созданные на основе новейших технологий, должны были стать настоящим прорывом в области компьютерной графики. Однако, как показала практика, многие из них оказались подвержены сбоям. Пользователи, в основном из Китая, начали активно обсуждать свои проблемы на форумах, таких как Chiphell и Baidu. В частности, владельцы карт от производителей Colorful и Manli столкнулись с ситуацией, когда их устройства перестали распознаваться системой. Один из пользователей, установивший RTX 5090D, описал, как после обновления драйверов экран его монитора стал черным, а видеокарта больше не распознавалась ни по интерфейсам DP, ни по HDMI.

Проблемы не ограничиваются только картами RTX 5090D. Некоторые пользователи RTX 5090 также сообщают о схожих сбоях. На сабреддите r/ASUS один из пользователей не смог обнаружить свою карту в Windows после установки драйверов и даже попыток очистить CMOS. Это указывает на возможные системные проблемы, которые могут быть связаны с несовместимостью между графическими процессорами и материнскими платами.

Согласно информации от одного из продавцов в магазине Goofish, все графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5090D подвержены аналогичным проблемам. Высокая вероятность того, что последние драйверы приведут к сбою карты, делает ситуацию еще более тревожной. Некоторые пользователи также сообщают о случаях перегрева и выхода из строя микросхем, что может повлечь за собой дополнительные расходы на восстановление.

Некоторые эксперты предполагают, что изменение опции PCIe с 5.0 на 4.0 может помочь решить проблему. Это решение было продемонстрировано в видео известного блогера Der8auer, однако его эффективность пока не подтверждена. Дело в том, что серия NVIDIA GeForce RTX 50 является первой полностью совместимой с Gen5, что может вызывать проблемы при запуске на старых платах. Более того, некоторые платы Gen5 имеют общие линии между слотами M.2 и слотами PCIe, что также может приводить к нежелательным сбоям.

В условиях растущего числа жалоб пользователи продолжают искать решения и делиться опытом на форумах.