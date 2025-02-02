Количество преступлений с использованием искусственного интеллекта в Южной Корее значительно возросло. В ответ на это правительство планирует инвестировать 9,1 млрд вон в систему для обнаружения поддельных документов.

Стало известно, что Южная Корея столкнулась с резким увеличением преступлений, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта. Это побудило правительство принять меры, направленные на защиту граждан и предотвращение распространения дезинформации.

По данным информационного агентства Синьхуа, южнокорейские чиновники объявили о планах инвестировать 9,1 млрд вон (примерно 621 млн руб.) в разработку новой системы, способной обнаруживать поддельные документы. Полиция сосредоточится на создании мультимодальных алгоритмов, которые будут анализировать звуковые частоты и шумы для выявления фальшивых видео- и аудиозаписей, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Эта система также поможет отслеживать источники онлайн-информации, что позволит реагировать на дезинформацию на ранних стадиях. Ожидается, что разработка завершится к декабрю 2027 года.