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Обнаружен астероид размером с футбольное поле, способный столкнуться с Землей с вероятностью 1,6%
Ученые обнаружили астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Вероятность этого события составляет 1,6%, и последствия могут быть разрушительными.

Стало известно, что астрономы обратили внимание на астероид 2024 YR4, который был впервые замечен в конце декабря 2024 года. Этот объект, размером с футбольное поле, теперь вызывает беспокойство у специалистов по планетарной защите. Их тревога связана с тем, что вероятность его столкновения с Землей в 2032 году составляет 1,6%. Обсуждение потенциальных последствий такого удара становится все более актуальным.

Астероид 2024 YR4 движется по вытянутой эллиптической орбите с периодом обращения в четыре года, проходя мимо внутренних планет и направляясь к Юпитеру. Его размеры варьируются от 40 до 90 метров, что делает его достаточно крупным для того, чтобы вызвать серьезные разрушения, если он столкнется с Землей. По словам Брюса Беттса, главного научного сотрудника Планетарного общества, даже небольшое изменение траектории может привести к катастрофическим последствиям для крупных городов.

На данный момент астероид удаляется от Земли, и его следующее близкое прохождение ожидается не раньше 2028 года. Однако ученые уже начали оценивать возможные места падения в случае столкновения. Вероятными регионами оказались восточная часть Тихого океана, северная часть Южной Америки и даже некоторые районы Африки. Это подчеркивает необходимость тщательного мониторинга и подготовки к возможным сценариям.

Исторически случаи падения астероидов на Землю не всегда заканчивались благополучно. Например, известное Тунгусское событие 1908 года, когда астероид взорвался над Сибирью, повалив миллионы деревьев на огромной площади. В случае 2024 YR4, мощность взрыва при столкновении может составить около восьми мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 500 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Тем не менее, эксперты уверены, что у человечества есть время для подготовки. Ривкин, планетарный астроном из Лаборатории прикладной физики, напомнил о успешной миссии NASA DART, где астероид был отклонен с курса с помощью кинетического удара. Это показывает, что мы можем контролировать ситуацию и разрабатывать стратегии для предотвращения катастрофы.

Существуют и более экспериментальные методы, такие как использование лазеров для изменения траектории астероида или создание гравитационного трактора, который мог бы оттянуть объект от Земли. Важно, чтобы крупные страны осознали необходимость финансирования таких проектов, даже если их территории не находятся под угрозой.

Если все же произойдет столкновение, у заинтересованных государств будет достаточно времени для эвакуации населения из зоны удара. Келли Фаста, исполняющая обязанности офицера по планетарной обороне в NASA, уверяет, что «никто не должен этого бояться». Ученые продолжают следить за развитием событий, и это сотрудничество между различными странами и организациями может стать ключом к обеспечению безопасности нашей планеты.

#астероид #столкновение #планетарная защита #последствия #2024 yr4
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