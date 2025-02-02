Samsung анонсировала свой новый смартфон Galaxy G Fold, который будет иметь тройное складывание и поступит в продажу в третьем квартале 2025 года. Устройство получит дисплей на 30% больше, чем у Galaxy Z Fold 6, что обещает улучшенный пользовательский опыт.

Samsung готовится представить Galaxy G Fold, новый флагманский смартфон с тройным складыванием, который должен стать ответом на недавний успех Huawei с их Mate XT. Ожидается, что устройство поступит в продажу в третьем квартале 2025 года и предложит пользователям более широкий экран и улучшенную конструкцию.

Galaxy G Fold будет отличаться от Mate XT тем, что оба дисплея будут складываться внутрь, что повысит прочность устройства и защитит экраны от повреждений. В разложенном состоянии его дисплей достигнет почти 10 дюймов, что обеспечит пользователям достаточно пространства для работы и развлечений. По сравнению с 7,6-дюймовым экраном Galaxy Z Fold 6, новый смартфон предложит на 30% больше площади, что может значительно улучшить взаимодействие.

Хотя точные технические характеристики пока не обнародованы, слухи указывают на использование мощного чипсета, вероятно, Snapdragon 8 Elite, что должно обеспечить высокую производительность. Высота устройства составит 6,54 дюйма, что позволит легко носить его с собой в сложенном виде.

Тем не менее, высокая цена может стать препятствием для массового распространения Galaxy G Fold. Несмотря на это, улучшенный опыт использования в разложенном состоянии может привлечь внимание пользователей, ищущих альтернативы традиционным планшетам. Samsung, похоже, стремится обновить свою линейку, предложив что-то новое и отличное от предыдущих моделей, что может помочь компании укрепить свои позиции на рынке.