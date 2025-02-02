Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
EA анонсирует закрытый плейтест Battlefield 6, стартующий на следующей неделе
Закрытое тестирование Battlefield 6 может начаться уже на следующей неделе. Разработчики стремятся избежать ошибок предыдущих игр и вернуть франшизе былую популярность.

Серия Battlefield продолжает свою эволюцию, и вскоре должна появиться Battlefield 6. После неудач с предыдущими релизами, таких как Battlefield 5 и Battlefield 2042, разработчики из EA намерены учесть ошибки и вернуть доверие игроков. Появившиеся слухи указывают на то, что закрытое тестирование новой игры может начаться уже на следующей неделе.

По данным источников, таких как MP1st, участникам закрытого тестирования предложат подписать соглашение о неразглашении информации. Это указывает на серьезный подход разработчиков к сбору отзывов, которые могут оказать влияние на финальный продукт. Важно отметить, что первый этап тестирования, вероятно, будет ограниченным, и не все желающие смогут участвовать.

Учитывая предыдущие проблемы, многие геймеры остаются скептически настроенными. Battlefield 2042, например, столкнулась с критикой за отсутствие баланса и ошибки в игре. Battlefield 5 также не избежал нареканий, включая недостаточно проработанные карты и исторические неточности. Новый проект обещает вернуться к современным сеттингам, что может привлечь внимание игроков.

В отличие от Battlefield 2042, где мультиплеер поддерживал до 128 участников, в Battlefield 6 число игроков на картах сократят до 64. Это решение должно помочь улучшить стабильность и производительность. Разработчики из Dice надеются, что закрытое тестирование позволит выявить и устранить проблемы до официального релиза, который, по слухам, намечен на 2025 год.

#игры #ea #battlefield 6 #закрытое тестирование #плейтест
Источник: mp1st.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
1
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
3
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
6
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
10
Для российских военных разработаны специальные патроны калибра 7,62x39 для борьбы с дронами
3
Tecno опубликовала тизер смартфона Pova 7 со встроенной светодиодной подсветкой
+
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
+
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
+
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
2
Разработчики «Антивируса Касперского» назвали три основные финансовые угрозы для владельцев Android в России в 2025 году
+
Представлена бюджетная портативная игровая консоль R36H с аналоговым управлением
+
Драйвер Mesa 25.0 с открытым кодом обеспечит видеокартам AMD RDNA 4 «достаточную» поддержку Vulkan
+
Крупнейшие интернет-магазины России намеренно задерживают выплаты продавцам почти на месяц
2
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
4
Россия и Китай создадут сверхмощный лазер для исследования свойств материи
2
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Hardware Unboxed: RTX 5080 стоило бы позиционировать как RTX 5070
17
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Настольные процессоры Intel Nova Lake получат до 48 ядер
11

Популярные статьи

Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
5
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
21
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
32
Обзор компьютерных мышей 3D Optical Mouse и Hadron HDX3253
8
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
+

Сейчас обсуждают

VirussX
15:49
RTX 5080 оказалась первой за 10 лет картой 80-й серии, которая уступает предыдущему флагману
VirussX
15:46
Вы капитализацию огрызка видели? 😏😅
Учёные из КНР и РФ создали алгоритм, повышающий скорость вычисления видеокарт NVIDIA в 800 раз
sidreshot
15:34
Треша действительно хватает. Потому что каждый тянет на себя одеяло, много таких как ты, которые "нитакие как все и ща я вам расскажу как жить". Это проблема вообще риторическая. Но если мы идем на по...
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Маэстро
15:32
покидают прямиком к бандере
Зеленский готов перейти к переговорам с Россией после встречи с Трампом
Бoтo -- Чaт
15:29
По поступающим оперативным данным нацисты покидают село Водяное Второе, лежащее восточнее развязки трассы Красноармейск-Константиновка. Враг отводит подразделения в Тарасовку.(цэ) Бегите, каклы, бегит...
Зеленский готов перейти к переговорам с Россией после встречи с Трампом
sidreshot
15:28
apt install пакет локально apt install ./путьдодеб Какие ключи?
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
sidreshot
15:24
Такой шквал некомпетентности - удивительно. Отключаешь нову при помощи скрипта, учитывая, что nv драйвер сам его отключает или предлагает добавить в blacklist нову. Так было всегда.
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Иван Изотов
15:24
Обязательно покупать 5080 с водянкой почти по цене 5090?
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
Kaabar
15:23
- Война клоническая (торговая) началась
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
Islombek89
15:20
Тогда тебе советую запустить спайдермен 2 со своим длсссссс4 потом расскажешь есть артефакты или нет очередной тролль
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем