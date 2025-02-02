Закрытое тестирование Battlefield 6 может начаться уже на следующей неделе. Разработчики стремятся избежать ошибок предыдущих игр и вернуть франшизе былую популярность.

Серия Battlefield продолжает свою эволюцию, и вскоре должна появиться Battlefield 6. После неудач с предыдущими релизами, таких как Battlefield 5 и Battlefield 2042, разработчики из EA намерены учесть ошибки и вернуть доверие игроков. Появившиеся слухи указывают на то, что закрытое тестирование новой игры может начаться уже на следующей неделе.

По данным источников, таких как MP1st, участникам закрытого тестирования предложат подписать соглашение о неразглашении информации. Это указывает на серьезный подход разработчиков к сбору отзывов, которые могут оказать влияние на финальный продукт. Важно отметить, что первый этап тестирования, вероятно, будет ограниченным, и не все желающие смогут участвовать.

Учитывая предыдущие проблемы, многие геймеры остаются скептически настроенными. Battlefield 2042, например, столкнулась с критикой за отсутствие баланса и ошибки в игре. Battlefield 5 также не избежал нареканий, включая недостаточно проработанные карты и исторические неточности. Новый проект обещает вернуться к современным сеттингам, что может привлечь внимание игроков.

В отличие от Battlefield 2042, где мультиплеер поддерживал до 128 участников, в Battlefield 6 число игроков на картах сократят до 64. Это решение должно помочь улучшить стабильность и производительность. Разработчики из Dice надеются, что закрытое тестирование позволит выявить и устранить проблемы до официального релиза, который, по слухам, намечен на 2025 год.