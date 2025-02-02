В Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone наблюдается рост мошенничества, что приводит к отключению игроков из матчей. Activision пытается противостоять этой проблеме, но хакеры продолжают использовать новые инструменты для обмана.

Ситуация в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone становится все более напряженной. Хакеры используют сложные инструменты, чтобы отключать игроков, и это вызывает недовольство в игровом сообществе. Несмотря на усилия Activision по борьбе с мошенничеством, проблемы продолжают нарастать.

После обновления Season 2, Activision надеялась, что новая система защиты Ricochet поможет справиться с читерами. Однако, как показывает практика, хакеры находят способы обходить эти меры. Пользователь ItsHapa на платформе X (заблокирована в РФ) продемонстрировал, как внутриигровой инструмент выбрасывает игроков из матчей, что приводит к неравным условиям в игре.

Мошенничество в Call of Duty затрагивает не только обычных игроков, но и профессиональное сообщество. Соревновательные турниры, где на кону стоят крупные призы, становятся жертвой действий хакеров. Это ставит под угрозу репутацию игры и ее финансовую стабильность.

Activision уже забанила более 130 000 читеров с момента запуска Ricochet, но и этого недостаточно. Сообщество продолжает выражать недовольство, и многие геймеры начинают искать альтернативы. В ответ на критику компания предложила возможность консольным игрокам избегать матчей с пользователями ПК, где мошенничество чаще всего встречается.

Согласно данным SteamCharts, количество игроков в Call of Duty резко упало с декабря. Это свидетельствует о том, что проблемы с мошенничеством отталкивают геймеров от игры. Activision пока не прокомментировала текущую ситуацию, но игроки ожидают более эффективных решений для восстановления честности в игре.