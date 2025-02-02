Японская компания Astract Japan анонсировала запуск новой мыши CapacMouse Pro, которая отличается компактным размером и отсутствием традиционного колеса прокрутки. Мышка уже доступна для предзаказа на краудфандинговой платформе Makuake.

На японском рынке компьютерной периферии произошло интересное событие: компания Astract Japan представила новую мышь CapacMouse Pro. Этот продукт стал продолжением модели CapacMouse Neo и уже привлек внимание пользователей благодаря своим уникальным характеристикам и дизайну. В отличие от традиционных мышей, CapacMouse Pro отличается компактными размерами и оригинальными функциями, что делает его привлекательным для тех, кто ценит удобство и технологичность.

CapacMouse Pro имеет размеры, сопоставимые с автомобильным ключом, что позволяет легко носить ее в кармане или сумке. Несмотря на свои небольшие габариты, мышь обладает всеми необходимыми функциями для комфортной работы. В конструкции предусмотрены две кнопки прокрутки и по две дополнительные кнопки с каждой стороны, что позволяет пользователю настраивать различные параметры, такие как DPI и чувствительность прокрутки. Отсутствие средней кнопки прокрутки может показаться необычным, но разработчики уверяют, что это решение сделано для повышения удобства.

Инновационной особенностью этой мыши является использование емкостной сенсорной технологии. Это позволяет реализовать управление с чувствительностью к давлению на специальной кнопке, именуемой MagicWheel. При сильном нажатии колесо мыши начинает двигаться быстрее, а легкое касание обеспечивает более медленное движение. Данная функция может быть полезна при работе с графическими редакторами или в играх.

CapacMouse Pro поддерживает беспроводное соединение через 2.4G и Bluetooth, что делает ее совместимой с различными устройствами. Пользователи могут выбирать между разрешением 1000, 1600, 2400 и 4000 точек на дюйм, что позволяет адаптировать мышь под свои нужды. Встроенный аккумулятор емкостью 180 мАч обеспечивает до 30 часов работы без подзарядки.

Цена на новую мышь составляет 7680 иен (примечание: в настоящее время около 4838 рублей), а цена ранней краудфандинговой покупки составляет 5370 иен (примерно 3380 рублей). Краудфандинговая кампания на платформе Makuake уже показала свою успешность, что свидетельствует о высоком интересе к продукту со стороны потребителей.



