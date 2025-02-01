Renault анонсировала концепт электрического суперкара Filante Record 2025, который должен побить рекорды выносливости. Дебют автомобиля состоится на выставке Rétromobile в Париже с 5 по 9 февраля.

Renault представила новый концепт электрического гоночного автомобиля Filante Record 2025, который планирует установить рекорды выносливости в первой половине 2025 года. Этот проект вдохновлен историей рекордов скорости и выносливости, которые компания ставила в прошлом.

Дизайн Filante Record 2025 черпает идеи из культовых моделей, таких как 40 CV des Records 1925 года и Étoile Filante 1956 года. Однако в отличие от своих предшественников, этот автомобиль делает акцент на энергоэффективности. С массой около 998 кг, из которых 599 кг составляет аккумуляторная батарея, автомобиль использует технологию cell-to-pack для оптимизации веса.

Конструкция кузова из углеродного волокна снижает общую массу, а закрытые колеса и улучшенный аэродинамический поток уменьшают сопротивление воздуха. Filante Record 2025 также оснащен 19-дюймовыми шинами Michelin с низким сопротивлением качению, что позволяет сократить потери энергии почти на 40% по сравнению с традиционными шинами. Такой подход помогает Renault нацелиться на новые рекорды, которые могут изменить представление о гоночных электрических автомобилях.