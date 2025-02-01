Microsoft объявила о создании нового подразделения под названием Advanced Planning Unit (APU), которое будет исследовать влияние искусственного интеллекта на общество и здравоохранение. Это решение стало частью стратегии компании по углублению понимания возможностей и рисков, связанных с ИИ.

На фоне растущего интереса к технологиям искусственного интеллекта, Microsoft запускает новое подразделение, которое сосредоточится на анализе последствий внедрения ИИ в различные сферы жизни. Это решение отражает стремление компании учитывать как положительные, так и отрицательные аспекты технологий.

Advanced Planning Unit (APU) возглавит Мустафа Сулейман, генеральный директор Microsoft AI. Подразделение объединит экспертов из разных областей, включая экономистов и психологов, чтобы глубже понять, как ИИ может изменить общество и здравоохранение. Члены APU будут заниматься написанием аналитических брифингов и подготовкой материалов для руководства компании.

Согласно отчету, капитальные затраты Microsoft в четвертом квартале 2024 года достигли рекорда в 22,6 миллиарда долларов. Генеральный директор Сатья Наделла отметил, что инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на облачные сервисы и решения на основе ИИ. Он предсказывает, что с увеличением эффективности ИИ спрос на эти технологии будет расти стремительными темпами.

Наделла также упомянул, что в следующем году компания сосредоточится на приложениях, основанных на моделях ИИ, которые могут изменить ландшафт различных продуктов. APU станет важным инструментом для оценки будущих сценариев, связанных с развитием технологий, что позволит Microsoft адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям пользователей.