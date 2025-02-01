Население России составляет 146 миллионов человек. Снижение по сравнению с предыдущим годом оказалось минимальным за последние пять лет.

На 1 января текущего года Росстат сообщил, что численность населения России составила 146,028 миллионов человек, не включая новые регионы. Снижение по сравнению с предыдущим годом составило 0,08%, что стало минимальным показателем за последние пять лет.

Прирост населения наблюдается в 20 регионах, включая столичные и другие ключевые области. Оценка численности основана на данных последней переписи, которая прошла в 2021 году, и включает в себя информацию о рождаемости и миграции.

За год минувший естественная убыль населения составила 545,1 тысячи человек. Число новорожденных за 11 месяцев снизилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот тренд продолжается с 2014 года, и текущие показатели находятся на уровне начала 2000-х. Заместитель министра здравоохранения указал, что ожидается рост рождаемости после 2027 года, что связано с увеличением числа женщин в репродуктивном возрасте.

Что касается миграции, то в ушедшем году Росстат усовершенствовал методы учета. С августа 2024 года статистика о миграции начала формироваться в электронном формате, что позволило значительно улучшить обработку данных. Это нововведение дало возможность учитывать больше категорий мигрантов, включая иностранных студентов и работников, которые ранее могли не попадать в статистику. Около 11% миграционного прироста связано с перемещением из новых регионов в другие части страны.

Важно отметить, что в статистику включаются все иностранцы, зарегистрированные в России на срок более девяти месяцев. Однако факты пересечения границ не учитываются, что может привести к недоучету мигрантов, если они часто меняют свои регистрации.