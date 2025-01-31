Oppo анонсировала выход Find N5, который станет первым складным телефоном с Snapdragon 8 Elite. Оба устройства, Find N5 и Find X8 Ultra, обещают интересные функции, включая макросъемку.

Компания Oppo готовится представить новый складной смартфон Find N5, который должен выйти в феврале.

Как сообщает источник Smart Pikachu, Find N5 будет иметь кастомизированные дисплеи, что сделает его более тонким по сравнению с конкурентами. Ожидается, что он и Find X8 Ultra, который выйдет в марте, будут оснащены телефотообъективами, способными делать макроснимки. Это значит, что пользователи смогут запечатлеть детали, которые обычно остаются незамеченными, например, текстуру листьев или насекомых.

По характеристикам, Find N5 будет включать 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации, а также сверхширокоугольный и перископический телефотообъективы с аналогичным разрешением. В свою очередь, Find X8 Ultra может предложить еще более продвинутую камеру с четырьмя 50-мегапиксельными модулями, включая однодюймовую основную. При этом текущие модели Find X8 и X8 Pro уже работают на чипе Dimensity 9400, а Find X8 Ultra будет оснащен Snapdragon 8 Elite. Кроме того, в планах компании — запуск модели Find X8 Mini с Dimensity 9400 в марте.