Культовый фильм «Кикбоксер» 1989 года теперь станет основой для видеоигры. Разработчики из Force Multiplier Studios, известные по таким проектам, как Call of Duty и Mortal Kombat, работают над этой адаптацией.

Франшиза «Кикбоксер», ставшая знаковой для Жан-Клода Ван Дамма, теперь переходит в мир видеоигр. Это событие знаменует собой новый этап для проекта, который изначально вышел на экраны более тридцати лет назад.

Разработчики из Force Multiplier Studios, которые ранее работали над успешными играми, такими как Borderlands и Halo, занимаются созданием видеоигры по мотивам «Кикбоксера». Сценарист Дмитрий Логотетис и продюсер Роб Хикман, которые уже работали над фильмами «Кикбоксер: Месть» и «Кикбоксер: Возмездие», участвуют в проекте. Однако на данный момент игра находится на ранней стадии разработки, и конкретных деталей о ней пока нет.

В беседе с IGN разработчики не стали уточнять, будет ли Ван Дамм представлен в игре, но отметили, что проект сосредоточится на сочетании увлекательного сюжета и динамичных боевых сцен. Игроки смогут встретить известных персонажей и локации из оригинальной франшизы. Ван Дамм продолжает быть лицом «Кикбоксера», участвуя в новых фильмах, таких как «Кикбоксер: Армагеддон», съемки которого начнутся в этом году.