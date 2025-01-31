Космический аппарат Juno обнаружил самое мощное извержение вулкана на спутнике Юпитера Ио. Новая горячая точка в южном полушарии превышает площадь крупнейшего озера на Земле.

Космический аппарат NASA Juno зафиксировал серьезные изменения на Ио, спутнике Юпитера. Обнаруженная горячая точка в южном полушарии Луны является самой мощной вулканической активностью, когда-либо зарегистрированной на этом объекте.

Согласно последним данным, горячая точка на Ио больше озера Верхнее и вырабатывает в шесть раз больше энергии, чем все электростанции Земли. Ио, обладающий более 400 действующими вулканами, считается самым активным телом в Солнечной системе, что обусловлено гравитационными силами Юпитера. Эллиптическая орбита Луны вызывает постоянный приливный изгиб, создавая тепло, которое расплавляет ее недра и приводит к частым извержениям.

Во время последнего пролета Juno 27 декабря 2024 года, когда аппарат находился на расстоянии 74 400 километров от Ио, инфракрасный инструмент JIRAM зафиксировал яркую горячую точку. Алессандро Мура из Национального института астрофизики отметил наличие нескольких горячих точек, что указывает на обширную магматическую систему под поверхностью. Площадь нового извержения составляет около 100 000 квадратных километров, что значительно превышает предыдущий рекорд, установленный лавовым озером Локи Патера. JunoCam также сделала снимки региона, показывающие изменения цвета, связанные с вулканической активностью. Следующий пролет Juno запланирован на 3 марта 2025 года, и ученые намерены изучить изменения в ландшафте.