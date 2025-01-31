Firaxis раскрыла планы по дополнениям для Civilization 7, которые включают новые цивилизации и лидеров. Первый пакет DLC выйдет в марте, предлагая игрокам значительные новшества.

С приближением даты выхода Civilization 7 разработчики из Firaxis поделились информацией о будущем контенте для игры. Дорожная карта включает как платные, так и бесплатные обновления, которые обещают разнообразить игровой процесс.

Первый пакет DLC, названный «Коллекции», будет представлен в две волны. Первая волна, которая выйдет в марте, добавит Великобританию и Карфаген, а также Аду Лавлейс в качестве нового лидера. Через три недели появится вторая волна, в которой будут представлены Болгария и Непал, а также Симон Боливар.

Следующий пакет, «Право на власть», ожидается во втором или третьем квартале 2025 года и предложит два новых лидера и четыре новые цивилизации. Кроме того, Firaxis планирует улучшения, которые затронут различные аспекты игры, включая новые события и испытания. В марте запланированы два обновления, которые добавят природные чудеса, такие как гора Эверест и Бермудский треугольник. Civilization 7 выйдет 11 февраля на разных платформах, а владельцы Deluxe Edition получат возможность начать игру раньше — с 6 февраля.