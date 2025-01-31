На металлургическом комбинате ЕВРАЗ НТМК запустили два автономных электрогрузовика от компании «ЭвоКарго». Эти машины будут осуществлять транспортировку металла и стальных заготовок по маршрутам длиной 4 километра.

На Нижнетагильском металлургическом комбинате ЕВРАЗ НТМК внедрили два новых электрогрузовика, разработанных компанией «ЭвоКарго». Эти машины предназначены для эффективной перевозки металла и стальных заготовок.

Робогрузовики оснащены передовыми системами навигации и восприятия, такими как лидары и камеры, что позволяет им безопасно передвигаться по территории. Каждый из них способен перевозить до 2 тонн груза и развивать скорость до 20 км/ч. Одного заряда хватает на 200 км, что делает их весьма экономичными.

В планах комбината — расширение автопарка и запуск нового маршрута длиной более 13 км. «ЭвоКарго» уже внедрила свои технологии в 40 компаниях, включая такие крупные игроки, как «Сибур» и «Почта России». Это демонстрирует растущий интерес к автоматизации процессов в разных отраслях.