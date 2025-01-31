WWE и Netflix анонсировали выход мобильной игры WWE 2K, запланированный на осень 2025 года.

В рамках расширяющегося партнерства между WWE и Netflix появилась новость о выходе мобильной версии игры WWE 2K. Дебют игры запланирован на осень 2025 года, и она станет первой мобильной версией WWE 2K с 2015 года.

CM Punk, известный рестлер и популярная фигура в мире WWE, подтвердил эту новость, описав игру как уникальный опыт, который можно будет испытать прямо с телефона.

Разработчики обещают, что игра будет без рекламы и дополнительных сборов, что сделает ее более доступной для геймеров. Это соответствует общей стратегии Netflix Games, которая стремится предоставить пользователям качественный контент без лишних затрат.

Кроме того, WWE 2K25 выйдет на консоли и ПК 14 марта 2025 года, а Роман Рейнс станет лицом обложки. Таким образом, фанаты могут ожидать не только мобильный релиз, но и полноценный опыт на других платформах. Осень 2025 года обещает стать интересным временем для поклонников WWE, которые смогут наслаждаться игрой в любом месте.