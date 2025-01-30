Слухи указывают на то, что Grand Theft Auto VI и GTA Online будут продаваться отдельно при запуске. Это может открыть новые возможности для игроков, которые заинтересованы только в онлайн-компоненте.

В последние дни в сети активно обсуждают информацию о выходе долгожданной игры Grand Theft Auto VI. В частности, инсайдеры сообщают о возможной продаже отдельных компонентов игры, что может повлиять на подход игроков к покупке.

По слухам, на старте продаж Grand Theft Auto VI и GTA Online будут доступны как независимые продукты. Известный инсайдер Rockstar Tez2 отметил, что это будет первый случай, когда игроки смогут приобрести онлайн-компонент отдельно от основной игры. Это решение может быть выгодным для разработчиков, так как оно позволит снизить барьер для входа для тех, кто не готов платить полную цену за игру.

Кроме того, если цена на онлайн-версию будет разумной, это может помочь сохранить доступность полной версии Grand Theft Auto VI, которую ожидают по цене около 80 долларов. Такой шаг может нормализовать цены на видеоигры, которые не сильно изменились за последние годы, несмотря на растущие затраты на разработку.

Дополнительно, в последние дни появились комментарии от бывшего аниматора Rockstar Майка Йорка. Он заявил, что игра, скорее всего, будет оптимизирована для стабильных 30 FPS на стартовом оборудовании. На более мощных консолях, таких как PlayStation 5 Pro, возможен выход на 60 FPS, но не стоит ожидать этого на базовых моделях. Йорк подчеркнул, что приоритетом для Rockstar останется создание качественного игрового опыта при 30 FPS, что важно для общего восприятия игры.