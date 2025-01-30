Злоумышленники активнее атакуют устройства интернета вещей, используя уязвимости и слабые пароли. Это приводит к созданию ботнетов, которые могут нанести ущерб владельцам и рекламным системам.

Умные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но вместе с этим возросли риски их взлома. Технический директор IoT-направления МТС Николай Фомин поделился тревожной статистикой о росте атак на такие устройства.

По словам Фомина, злоумышленники находят слабые места в системах, подбирая пароли или используя известные уязвимости. После успешного взлома они загружают вредоносное ПО, превращая устройства в часть ботнета. Например, новые ботнеты, такие как Androxgh0st и Raptor Train, нацелены на IP-камеры и другие IoT-устройства. Это позволяет злоумышленникам генерировать фейковые клики для искажения рекламы и ухудшения таргетинга.

Зараженные устройства могут выполнять команды, не уведомляя владельца. В результате, пользователь может даже не заметить, что его устройство участвует в DDoS-атаках или отправляет запросы на рекламные сайты. Эксперт подчеркивает, что многие владельцы умных гаджетов недостаточно внимательно подходят к настройкам, оставляя стандартные пароли и не обновляя прошивки. Чтобы избежать подобных проблем, Фомин советует выбирать надежных производителей и регулярно менять пароли на сложные, а также обновлять ПО хотя бы раз в год.