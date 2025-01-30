Частная компания AstroForge выбрала астероид 2022 OB5 как цель для своей первой миссии. Этот небольшой астероид, обнаруженный три года назад, имеет поперечник в несколько десятков метров и, вероятно, богат металлами. Главное преимущество заключается в том, что он приблизится к Земле на расстояние около 650 000 километров в январе 2026 года. Это расстояние позволяет использовать коммерчески доступные спутниковые антенны для связи с космическим аппаратом Odin.
Запуск Odin запланирован на 26 февраля 2026 года на ракете Falcon 9 из Флориды. После отделения от ракеты, он должен пролететь мимо астероида через 301 день. Команда надеется, что миссия позволит сфотографировать астероид и оценить его металлическое содержание.
Генеральный директор AstroForge, Мэтт Джиалих, признает высокие риски, связанные с этой миссией. Основная цель — убедиться, что Odin выйдет на связь с Землей. Успех будет измеряться не только достижением астероида, но и тем, как хорошо аппарат справится с условиями дальнего космоса.
AstroForge также заключила соглашение с компанией Stoke Space на будущие миссии по высадке на астероиды. Это сотрудничество обещает упростить логистику запусков и повысить шансы на успех. Джиалих отметил, что команда Stoke предложила оптимальные условия для запуска, что является важным фактором для стартапа.