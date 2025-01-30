Компания AstroForge готовится к миссии по добыче полезных ископаемых на астероиде 2022 OB5. Миссия, запланированная на 2026 год.

Частная компания AstroForge выбрала астероид 2022 OB5 как цель для своей первой миссии. Этот небольшой астероид, обнаруженный три года назад, имеет поперечник в несколько десятков метров и, вероятно, богат металлами. Главное преимущество заключается в том, что он приблизится к Земле на расстояние около 650 000 километров в январе 2026 года. Это расстояние позволяет использовать коммерчески доступные спутниковые антенны для связи с космическим аппаратом Odin.

Запуск Odin запланирован на 26 февраля 2026 года на ракете Falcon 9 из Флориды. После отделения от ракеты, он должен пролететь мимо астероида через 301 день. Команда надеется, что миссия позволит сфотографировать астероид и оценить его металлическое содержание.

Генеральный директор AstroForge, Мэтт Джиалих, признает высокие риски, связанные с этой миссией. Основная цель — убедиться, что Odin выйдет на связь с Землей. Успех будет измеряться не только достижением астероида, но и тем, как хорошо аппарат справится с условиями дальнего космоса.

AstroForge также заключила соглашение с компанией Stoke Space на будущие миссии по высадке на астероиды. Это сотрудничество обещает упростить логистику запусков и повысить шансы на успех. Джиалих отметил, что команда Stoke предложила оптимальные условия для запуска, что является важным фактором для стартапа.