Завтра, 31 января, на ПК выйдет «Marvel's Spider-Man 2». Разработчики из Nixxes Software раскрыли системные требования и новые функции игры.

Игра «Marvel's Spider-Man 2» готовится к своему долгожданному релизу на ПК. В отличие от консольной версии, новая платформа предлагает игрокам улучшенные графические возможности и дополнительные функции.

Официальный блог Sony PlayStation сообщил, что ПК-версия «Marvel's Spider-Man 2» выйдет завтра, 31 января. Разработанная Nixxes Software, игра включает поддержку трассировки лучей, что значительно улучшает качество отражений и теней. Игроки смогут увидеть, как свет играет на стеклянных фасадах небоскребов Нью-Йорка, что придаст игре особую атмосферу.





Менеджер по связям с общественностью компании Nixxes подчеркнул, что реалистичные тени и улучшенная глубина игрового процесса создадут новый уровень погружения. Для обладателей мощных ПК предусмотрены высокие настройки детализации и поддержка технологий DLSS и FSR. Сюжет игры продолжает историю двух Человеков-пауков, Питера Паркера и Майлза Моралеса, которые вновь сталкиваются с угрозами, исходящими от Песочного человека и других злодеев.