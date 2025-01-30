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31 января выходит ПК-версия «Marvel's Spider-Man 2»
Завтра, 31 января, на ПК выйдет «Marvel's Spider-Man 2». Разработчики из Nixxes Software раскрыли системные требования и новые функции игры.

Игра «Marvel's Spider-Man 2» готовится к своему долгожданному релизу на ПК. В отличие от консольной версии, новая платформа предлагает игрокам улучшенные графические возможности и дополнительные функции.

Официальный блог Sony PlayStation сообщил, что ПК-версия «Marvel's Spider-Man 2» выйдет завтра, 31 января. Разработанная Nixxes Software, игра включает поддержку трассировки лучей, что значительно улучшает качество отражений и теней. Игроки смогут увидеть, как свет играет на стеклянных фасадах небоскребов Нью-Йорка, что придаст игре особую атмосферу.


Менеджер по связям с общественностью компании Nixxes подчеркнул, что реалистичные тени и улучшенная глубина игрового процесса создадут новый уровень погружения. Для обладателей мощных ПК предусмотрены высокие настройки детализации и поддержка технологий DLSS и FSR. Сюжет игры продолжает историю двух Человеков-пауков, Питера Паркера и Майлза Моралеса, которые вновь сталкиваются с угрозами, исходящими от Песочного человека и других злодеев.

#marvel #системные требования #дата выхода #spider-man #пк-игры
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