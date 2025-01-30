Этот шаг происходит на фоне растущей конкуренции на рынке ИИ, особенно с учетом празднования китайского Нового года.

Китайская компания Alibaba представила новую версию своей модели ИИ, названную Qwen. В условиях активной конкуренции на рынке технологий, эта модель стремится занять свое место среди известных решений, таких как DeepSeek и GPT-4o.

Согласно заявлениям Alibaba, Qwen 2.5-Max демонстрирует превосходство над многими существующими моделями, включая DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B. Эти данные были опубликованы в официальном аккаунте компании в WeChat и быстро привлекли внимание медиа.

Интересно, что запуск Qwen состоялся в день китайского Нового года, что может указывать на стремление Alibaba воспользоваться моментом и сократить разрыв с конкурентами. DeepSeek, который недавно вызвал значительные колебания на фондовом рынке, стал предметом обсуждения среди технологических компаний.

В то же время, другие игроки на рынке, такие как ByteDance, также не остаются в стороне. Они представили обновление своей модели ИИ, утверждая, что она превзошла OpenAI в тестах производительности. Это создает напряженную атмосферу конкуренции, где каждая компания стремится продемонстрировать свои достижения.