Ubisoft приняла решение отложить выход сюжетного расширения для своей популярной игры The Division 2. Это решение стало неожиданным, особенно учитывая, что дополнение уже входило в планы на шестой год поддержки проекта.
В официальном заявлении Ubisoft подчеркнула свою приверженность к развитию The Division 2 и анонсировала новый сезон, который стартует 25 февраля. Однако, чтобы обеспечить игрокам качественный контент, разработчики решили отложить релиз сюжетного DLC. Это решение выглядит логичным, особенно с учетом того, что команде нужно время для доработки и улучшения дополнения.
Стоит отметить, что перенос не стал для игроков полной неожиданностью. В конце 2023 года компания уже анонсировала проект под названием Project Resolve, который также включал перенос выхода DLC на 2025 год. Теперь же, в условиях неопределенности, разработчики не могут назвать точную дату выхода дополнения, что вызывает вопросы среди преданных фанатов.
Геймерам остается только ждать дальнейших новостей от Ubisoft. В условиях постоянных изменений и переносов, важно сохранять надежду на то, что команда сможет представить качественный контент, который оправдает ожидания пользователей.