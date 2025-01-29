Ubisoft объявила о переносе запланированного сюжетного дополнения для The Division 2 на неопределенный срок. Разработчики решили выделить больше времени для доработки контента, чтобы улучшить игровой опыт.

Ubisoft приняла решение отложить выход сюжетного расширения для своей популярной игры The Division 2. Это решение стало неожиданным, особенно учитывая, что дополнение уже входило в планы на шестой год поддержки проекта.

В официальном заявлении Ubisoft подчеркнула свою приверженность к развитию The Division 2 и анонсировала новый сезон, который стартует 25 февраля. Однако, чтобы обеспечить игрокам качественный контент, разработчики решили отложить релиз сюжетного DLC. Это решение выглядит логичным, особенно с учетом того, что команде нужно время для доработки и улучшения дополнения.

Стоит отметить, что перенос не стал для игроков полной неожиданностью. В конце 2023 года компания уже анонсировала проект под названием Project Resolve, который также включал перенос выхода DLC на 2025 год. Теперь же, в условиях неопределенности, разработчики не могут назвать точную дату выхода дополнения, что вызывает вопросы среди преданных фанатов.

Геймерам остается только ждать дальнейших новостей от Ubisoft. В условиях постоянных изменений и переносов, важно сохранять надежду на то, что команда сможет представить качественный контент, который оправдает ожидания пользователей.