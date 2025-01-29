Дания объявила о выделении $2 миллиардов на улучшение безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Это решение включает в себя строительство новых арктических кораблей и закупку беспилотников для повышения наблюдательных возможностей.

Министерство обороны Дании сообщило о планах по значительному увеличению военных расходов, направленных на защиту интересов страны в Арктическом регионе. В рамках этой инициативы правительство заключило соглашение с автономными властями Фарерских островов и Гренландии, что подчеркивает важность сотрудничества для обеспечения безопасности.

Выделенные $2 миллиарда пойдут на строительство трех новых арктических кораблей. Эти суда смогут выполнять различные задачи в водах вокруг Гренландии, включая базирование вертолетов и беспилотников. Такие меры направлены на улучшение оперативной готовности и расширение возможностей Дании в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Кроме того, в рамках программы планируется закупить два больших беспилотника с дальностью полета, что позволит осуществлять визуальное наблюдение за обширными территориями. Это дополнение к уже существующим средствам разведки значительно увеличит потенциал сбора данных. Спутниковое наблюдение и наземные системы также будут использоваться для улучшения качества информации, поступающей из Арктики и Северной Атлантики.

Не менее важным является тот факт, что данное соглашение стало ответом на недавние заявления президента США Дональда Трампа. Он отметил стратегическую значимость Гренландии для обороны США, что, в свою очередь, сделало вопрос безопасности этого острова приоритетным для Дании.

В декабре прошлого года правительство Дании уже объявило о планах увеличить оборонный бюджет с целью укрепления позиций в Гренландии. Это решение стало следствием растущей важности острова, который не только служит базой для американских космических объектов, но и обладает значительными запасами полезных ископаемых.