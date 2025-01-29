Президент США Дональд Трамп поручил компании SpaceX принять меры по спасению астронавтов, застрявших на Международной космической станции.

На фоне продолжающихся проблем с возвращением американских астронавтов на Землю, Дональд Трамп сделал заявление. 28 января он опубликовал сообщение в своей социальной сети Real Social, в котором объявил о поручении компании SpaceX и ее генеральному директору Илону Маску принять меры для спасения двух американских астронавтов, находящихся на Международной космической станции.

Астронавты Суни Уильямс и Джереми Уилмор прибыли на МКС на борту космического корабля Boeing Starliner 5 июня прошлого года. Этот полет стал первым пилотируемым испытанием Starliner. Первоначально планировалось, что они проведут на станции всего неделю, а возвращение должно было состояться 14 июня. Однако из-за различных технических проблем возвращение экипажа несколько раз откладывалось.

После долгих переговоров с Boeing, NASA приняло решение отправить Starliner обратно на Землю без экипажа в сентябре, оставив Уильямса и Уилмора в космосе. На днях, 16 января, астронавт Суни Уильямс провела свой первый выход в открытый космос, но его цель заключалась лишь в выполнении технических работ.

Заместитель администратора NASA Джим Фри ранее заявлял, что астронавты понимают, что могут оставаться в космосе до года. Это утверждение подтверждает опыт астронавта Фрэнка Рубио, который столкнулся с подобной ситуацией в 2023 году. Тогда российское космическое агентство срочно изготовило для него и двух космонавтов запасную капсулу, что привело к продлению их миссии до года.

Boeing, в свою очередь, подчеркнула, что вклад Уильямса и Уилмора оказался важным для расследования причин возникших проблем.