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Трамп заявил о намерении ввести пошлины до 100% на чипы TSMC, произведенные на Тайване
Дональд Трамп заявил о намерении ввести тарифы вплоть до 100% на чипы TSMC, произведенные на Тайване, с целью вернуть производство в США. Он утверждает, что текущая политика не приносит реальной выгоды американским компаниям.

На недавней конференции республиканцев Дональд Трамп озвучил планы по введению высоких тарифов на чипы, произведенные за пределами США, в частности, на продукцию тайваньской компании TSMC. Он считает, что такие меры помогут вернуть производство полупроводников в США и поддержат внутренние рынки.

Трамп заявил, что закон CHIPS, принятый администрацией Байдена, не обеспечивает должных стимулов для американских компаний. По его мнению, этот закон обогатил иностранные производства, не принося реальной пользы США. Он акцентировал внимание на том, что компании, такие как TSMC, должны открывать заводы в Соединенных Штатах, а не продолжать производить чипы на Тайване.

Трамп заявил, что тарифы могут достигать 100%, что вызвало беспокойство на рынках полупроводников. Такие меры способны значительно увеличить стоимость чипов, что негативно скажется на потребительских ценах в США. В условиях, когда чипы TSMC используются во множестве устройств, от смартфонов до компьютеров, повышение цен может привести к снижению спроса и замедлению роста технологического сектора.

Хотя конкретные детали новой тарифной политики пока не раскрыты, Трамп уже обозначил свою позицию: он намерен наказывать компании, которые выбрали производство за пределами США.

#сша #полупроводники #tsmc #экономика #трамп #тарифы
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