Завод Audi в Брюсселе завершит производство модели Q8 e-tron 28 февраля, что приведет к закрытию предприятия. Около 3000 сотрудников окажутся без работы, но компания предложит поддержку.

Audi объявила о закрытии завода в Брюсселе, где производилась модель Q8 e-tron. Это решение вызвало волну обсуждений, так как оно затронет около 3000 сотрудников, которые потеряют свои рабочие места.

Закрытие завода запланировано на 28 февраля, и это событие стало результатом сложных переговоров между руководством компании и работниками. Несмотря на негативные последствия, Audi разработала «социальный план», который включает поддержку для всех пострадавших. Хотя детали программы остаются неясными, известно, что она охватывает различные меры, включая услуги по профориентации и трудоустройству.

Для сотрудников старше 60 лет предусмотрены специальные условия, что показывает внимание компании к возрастным работникам. Премии будут рассчитываться на основе стажа, что позволит работникам получить дополнительную компенсацию помимо законного выходного пособия. Audi уверяет, что общая сумма вознаграждений превысит минимальные законные требования более чем в два раза.

Генеральный директор Audi в Брюсселе, Томас Богус, выразил удовлетворение достигнутыми результатами, подчеркивая важность интересов сотрудников. В то же время, ситуация в Volkswagen Group также вызывает беспокойство. Компания уже объявила о сокращении более 35 000 рабочих мест в Германии и пересмотре производственных операций. Это может быть важным для китайских автопроизводителей, которые заинтересованы в использовании избыточных мощностей Volkswagen.