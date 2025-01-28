Raytheon Technologies увеличила финансирование программы Next Generation Adaptive Propulsion до $3,5 миллиардов, что должно позволить значительно повысить возможности ВВС США. Эта инициатива направлена на кардинальное переосмысление технологий движения в современном воздушной сражении.

Увеличив финансирование программы Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) до 3,5 миллиардов долларов, компания Raytheon Technologies демонстрирует решимость США добиться превосходства ВВС в небе к 2032 году. Этот контракт не только обеспечивает существенную финансовую поддержку, но и открывает для американских военных новые перспективы для переосмысления технологий движения в современных военных действиях.

Программа NGAP фокусируется на разработке современных двигательных систем, которые обеспечивают высокую эффективность и адаптивность в различных боевых условиях. Инженеры компании применяют передовые методы моделирования для создания компонентов двигателей, которые могут переключаться между режимами работы. Это критически важно для выполнения множества задач, от длительных разведывательных миссий до быстрого реагирования на самые различные угрозы в современном воздушном бою.

Новые двигатели способны изменять свои характеристики в зависимости от условий полета, что позволяет самолетам эффективно маневрировать и адаптироваться к меняющимся ситуациям на поле боя. В США надеяться, что такой подход значительно повысит универсальность и маневренность их военной авиации.

Программа NGAP активно использует цифровые технологии, такие как создание цифровых двойников, что позволяет заранее выявлять потенциальные проблемы и повышает надежность техники. Искусственный интеллект интегрируется в процессы обслуживания, что способствует оптимизации работы двигателей и улучшению их производительности.

Увеличение финансирования контракта с первоначальных $975 млн до ошеломляющих $3,5 млрд подчеркивает стремление ВВС США к созданию технологий, способных изменить правила игры в воздушных боях. Вместе с тем такое увеличение финансирования также вызывает в Соединенных Штатах вопросы о перераспределении ресурсов, которые могли бы быть направлены на другие важные сферы, такие как здравоохранение или образование. Это создает дискуссии о приоритетах в распределении бюджетных средств.

Интеграция ИИ и цифровых технологий в двигательные системы может повлиять и на гражданскую авиацию, улучшая топливную эффективность и безопасность. Для многих в США это особенно актуально в свете климатических изменений и необходимости сокращения выбросов CO2.

С учетом стремления ВВС США к доминированию в воздухе, программа NGAP вполне может стать основой для будущих американских военных технологий.