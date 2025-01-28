В 2025 году Hyundai и Kia планируют запустить новые электрические внедорожники, включая IONIQ 9 и компактные модели EV5 и EV3. Эти новшества должны помочь компаниям увеличить продажи и вернуть интерес покупателей.

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia рассчитывают на улучшение своих показателей в 2025 году благодаря выходу новых электрических внедорожников. В частности, IONIQ 9, который станет первым трехрядным электрическим внедорожником Hyundai, а также более компактные модели Kia, такие как EV5 и EV3, должны сыграть ключевую роль в этом процессе.

В прошлом году Hyundai Motor Company, включая Kia, продала более 7,23 миллиона автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2023 году. Основной причиной снижения продаж стал спад спроса на внутреннем рынке Кореи, хотя увеличение продаж в США и Европе помогло частично компенсировать потери. На 2025 год компания ставит цель продать 7,39 миллиона автомобилей, что на 2% больше, чем в 2024 году. Ожидания связаны с выходом новых моделей, которые могут изменить ситуацию на рынке.

Представитель компании отметил, что, несмотря на изменения в рыночной ситуации, продажи в Северной Америке продолжают расти. Это создает уверенность в том, что новые электрические внедорожники смогут привлечь внимание покупателей.

IONIQ 9, который Hyundai представит на автосалоне в Лос-Анджелесе, станет одним из самых ожидаемых автомобилей. Этот внедорожник, длиной 5060 мм и шириной 1980 мм, будет немного больше Kia EV9, который уже показал хорошие результаты продаж в США. Новый IONIQ 9 будет оснащен аккумулятором емкостью 110,3 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 620 км.

Салон будет просторным и рассчитанным на семь пассажиров. Кроме того, в США внедорожник будет иметь порт NACS для зарядки на станциях Tesla Supercharger. Hyundai планирует производить этот автомобиль на новом заводе в Джорджии, что должно помочь увеличить объемы производства.

Kia также не остается в стороне. Компания планирует запустить EV5, который уже доступен в Китае, и ожидается, что он будет успешен на европейском и корейском рынках. EV3, более компактная модель, уже зарекомендовала себя в Корее, став самым продаваемым электромобилем во второй половине 2024 года.