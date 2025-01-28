Проект Warhammer: Age of Sigmar, разработка которого началась в 2021 году, отменен из-за изменений в стратегии Nexon. Игра обещала стать значимым вкладом во вселенную Warhammer, но не дожила до своего релиза.

Недавно стало известно о том, что проект по созданию ролевой игры во вселенной Warhammer: Age of Sigmar был окончательно закрыт. Игра разрабатывалась в сотрудничестве с Nexon и Games Workshop, но изменения в стратегии последней привели к ее отмене.

В 2021 году Nexon и Games Workshop объявили о начале работы над новым многопользовательским PvE-проектом, который должен был выйти на ПК, консолях и мобильных платформах. Игра планировалась как кооперативный опыт, где игрокам предстояло взять на себя командование войсками короля-бога Сигмара в борьбе с Хаосом. Концепция игры основывалась на популярной настольной версии Age of Sigmar, что вызывало большой интерес у поклонников.

Несмотря на положительные отзывы и успехи в разработке, Nexon приняла решение изменить свою стратегию, что и стало причиной закрытия проекта в конце прошлого года. Представитель Thought Pennies сообщил, что, хотя сотрудничество с Nexon было продуктивным, изменения в их бизнес-планах не оставили шансов на продолжение разработки. Теперь остается только сожалеть о том, что этот проект не увидит свет.