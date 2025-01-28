Новый смартфон Xiaomi Mix Flip 2 получил одобрение для продажи в Китае и обещает улучшенную зарядку. Устройство может стать одним из самых популярных Android-смартфонов 2025 года.

Xiaomi готовит к запуску свой новый складной смартфон Mix Flip 2, который уже получил сертификацию в Китае. Ожидается, что устройство станет серьезным конкурентом на рынке, особенно благодаря улучшенной системе зарядки.

Смартфон зарегистрирован на сайте 3C под номером 25042PN24C и будет использовать ту же технологию быстрой зарядки, что и флагманский Xiaomi 15. Это дает Mix Flip 2 значительное преимущество перед аналогами, такими как Samsung.

Устройство второго поколения, вероятно, будет иметь более компактный форм-фактор в стиле "ракушка" и не будет поддерживать спутниковую связь, что выделяет его среди более премиальных моделей, таких как Mix Fold 5. Ожидается, что Mix Flip 2 предложит проводную зарядку мощностью 90 Вт, что значительно выше, чем 67 Вт у оригинальной модели. Кроме того, новый смартфон может получить увеличенный аккумулятор, что обеспечит более быструю зарядку и больший экран. Если слухи подтвердятся, Mix Flip 2 сможет обойти Galaxy Z Flip7 по скорости зарядки, особенно если Samsung продолжит использовать устаревшую технологию 25 Вт от предыдущей модели.