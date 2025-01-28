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Президент Польши Анджей Дуда: «Северные потоки» должны быть демонтированы
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что возобновление поставок российского газа в Европу недопустимо, даже если будет достигнут мир с Украиной. Он заявил о необходимости демонтажа газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Президент Польши Анджей Дуда выступил с жесткой позицией против возобновления поставок газа из России в Европу. Он считает, что даже в случае мирного соглашения с Украиной, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» должны быть демонтированы.

В своем интервью Дуда указал на то, что эти трубопроводы представляют собой не только энергетическую, но и экономическую угрозу для Центральной Европы. Он подчеркнул, что их функционирование позволяет России укреплять свое влияние в регионе, что, по его мнению, категорически недопустимо для безопасности стран, таких как Украина и Польша.

Напомним, что в конце ноября генеральный прокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что немецкие правоохранительные органы установили личности двух подозреваемых в подрыве трубопроводов, и расследование движется вперёд. Он не стал раскрывать детали о мотивах преступления, других подозреваемых и возможном государственном контроле за операцией, отнеся эти вопросы к дальнейшей работе следствия.

#россия #украина #европа #польша #энергетика #газ #анджей дуда
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