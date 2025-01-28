НАСА завершило важные наземные испытания сверхзвукового самолета X-59. Следующий этап включает испытательные полеты для проверки его работы в реальных условиях.

Сверхзвуковой демонстратор X-59, разработанный компанией Lockheed Martin для НАСА, завершил ключевые испытания на форсажной камере. Этот проект направлен на создание самолета, который сможет преодолевать звуковой барьер с минимальным шумом, что является значительным шагом вперед в области авиации.

Недавно опубликованные фотографии показывают X-59 во время наземных испытаний двигателя в ангаре Skunk Works в Палмдейле, Калифорния. Основная цель этих испытаний заключалась в проверке реактивного двигателя General Electric F414-GE-100. Этот двигатель представляет собой усовершенствованную версию, используемую в истребителе F/A-18 «Super Hornet».

В декабре 2024 года НАСА подтвердило успешность испытаний, которые продемонстрировали работоспособность двигателя в различных температурных режимах. Испытания также проверили совместимость двигателя с другими системами самолета, что является важным аспектом для дальнейших полетов.

После завершения наземных тестов X-59 готовится к испытательным полетам. В этом этапе НАСА будет использовать истребители F-15 с установленными датчиками для измерения ударных волн, возникающих при преодолении звукового барьера. Это позволит собрать важные данные о том, как новый самолет влияет на окружающую среду.

Кроме того, НАСА планирует провести полеты над населенными районами США, чтобы оценить общественную реакцию на звук, который издает X-59 при сверхзвуковом полете. Этот проект входит в программу Quiet Supersonic Technology (Questt), целью которой является создание самолета, способного летать без громких звуковых ударов.