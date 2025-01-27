Instagram (соцсеть признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) представил ряд обновлений, направленных на привлечение пользователей TikTok в условиях неопределенности вокруг последнего. Новые функции, такие как увеличение времени роликов и запуск приложения Edits, напоминают популярные инструменты TikTok.

На фоне продолжающейся неопределенности вокруг TikTok Instagram* запускает обновления, которые явно ориентированы на пользователей конкурирующего приложения. В последние дни компания Meta** представила ряд функций, которые призваны сделать платформу более привлекательной для создателей контента.

В воскресенье Instagram анонсировал новое приложение для редактирования видео под названием Edits, которое похоже на CapCut — популярный инструмент от ByteDance, материнской компании TikTok. Это приложение позволит пользователям создавать более сложные видеоролики.

Адам Моссери, глава Instagram, отметил, что в профилях теперь будут отображаться изображения в прямоугольном формате, что также напоминает интерфейс TikTok. Это изменение может показаться незначительным, но оно подчеркивает стремление Instagram адаптироваться к текущим трендам. Кроме того, Instagram увеличивает максимальную продолжительность роликов Reels с 90 секунд до трех минут. Моссери объяснил это решение тем, что пользователи хотят делиться более длинными историями.

Эти обновления выглядят как попытка удержать пользователей на платформе, особенно в свете недавних событий с TikTok. На прошлой неделе TikTok отключил доступ для пользователей в США, что вызвало значительный интерес к альтернативам. Однако вскоре после этого Трамп пообещал восстановить доступ к TikTok, и приложение вернулось в сеть. Это событие могло подорвать надежды Instagram на привлечение новых пользователей во время блокировки TikTok.

Несмотря на усилия Instagram, конкуренция остается жесткой. TikTok стал серьезной угрозой для Instagram с момента своего появления в 2020 году, отвлекая внимание пользователей и заставляя Instagram пересматривать свои алгоритмы. Запуск Reels в августе 2020 года стал ответом на растущую популярность TikTok.

Тем не менее, даже если бы TikTok остался недоступным дольше, пользователи могли бы не вернуться к Instagram. Другие приложения, такие как RedNote, начали набирать популярность, в то время как загрузки Instagram увеличились незначительно.

**Meta Platforms Inc. (соцсеть Instagram*) признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России