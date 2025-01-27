Китайская компания UBTech Robotics готовится к массовому производству гуманоидных роботов Walker S. Поставки от 500 до 1000 единиц запланированы для различных отраслей, включая автомобилестроение и логистику.

Китайская компания UBTech Robotics активно развивает производство гуманоидных роботов, нацеливаясь на решение проблемы нехватки рабочей силы в различных отраслях. К концу года планируется выпустить от 500 до 1000 роботов серии Walker S, которые уже привлекли внимание крупных производителей, таких как Foxconn и BYD.

Серия Walker S включает несколько моделей, среди которых Walker S, Walker S1 и ожидаемый Walker S2. Эти роботы оснащены современными системами восприятия, что позволяет им эффективно работать на сборочных линиях. Например, Walker S имеет более 41 сервосочленение и множество датчиков, что дает возможность надежно определять окружающую обстановку.

Модель Walker S1, выпущенная в прошлом году, уже интегрирована в производственные процессы ведущих автопроизводителей. Она отличается 360-градусным мультимодальным восприятием и ловкими манипуляторами, что позволяет выполнять сложные задачи на заводах. В частности, сотрудничество с Foxconn предполагает, что гуманоид сможет участвовать в производстве iPhone, что демонстрирует высокий уровень доверия к технологии.

Планируемая модель Walker S2 обещает быть более легкой и прочной. Ожидается, что она получит улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта, что позволит быстрее адаптироваться к различным задачам. В условиях растущей конкуренции на рынке робототехники в Китае, такие усовершенствования могут оказаться решающими для успеха компании.

Ситуация на рынке труда в Китае заставляет предприятия искать новые решения. Многие фабрики сталкиваются с нехваткой рабочих рук, что приводит к увеличению интереса к автоматизации. Гуманоидные роботы способны значительно сократить время и затраты на выполнение рутинных задач.

Разработка гуманоидных роботов не ограничивается только UBTech. Конкуренты, такие как Agibot, также планируют массовое производство своих моделей. В то время как UBTech уже зарекомендовала себя на рынке, новые игроки стремятся занять свою нишу.