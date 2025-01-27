Иран представил свой новый беспилотник Gaza, который продемонстрировал свои возможности в ходе военных учений. Дрон способен на дальность полета до 7000 километров и может нести до 13 бомб.

26 января Аэрокосмические силы Стражей Исламской революции Ирана впервые показали беспилотник Gaza в действии. На учениях дрон успешно уничтожил заданные цели, что привлекло внимание как местных, так и международных наблюдателей.

Беспилотник Gaza имеет размах крыльев в 22 метра и может находиться в воздухе до 35 часов. Его скорость достигает 350 километров в час, что делает его довольно маневренным. Дрон способен нести грузы весом до 500 килограммов и оснащаться 13 бомбами, что позволяет ему выполнять разнообразные боевые задачи.

Дальность полета устройства составляет 7000 километров, а боевой радиус — 4000 километров. Эти характеристики значительно расширяют возможности иранских вооруженных сил.

Видео полета беспилотника и бомбометания можно увидеть здесь.