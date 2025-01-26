Группа немецких ученых разработала уникальный тип роботизированных крыльев, которые функционируют на основе магнитных полей.

Группа немецких ученых создала роботизированные крылья, вдохновленные бабочкой монархом. Эти создания известны своими длинными путешествиями между Канадой и Мексикой, и теперь их крылья легли в основу новой технологии.

Каждую осень миллионы бабочек-монархов отправляются в путь, преодолевая расстояние в 4828 километров. Ученые, возглавляемые профессором Оливером Гутфляйшем и доктором Денисом Макаровым, изучили механизмы их полета и решили создать аналогичные крылья для роботов. В отличие от традиционных конструкций, новые крылья не нуждаются в батареях или электронике; они работают исключительно на магнитных полях.

Крылья изготовлены из термопластичного полиуретана с добавлением микронного магнитного порошка. Команда использовала метод 3D-печати, известный как Powder Bed Fusion (PBF), для создания различных конструкций. В процессе работы исследователи столкнулись с множеством сложностей, особенно в создании тонких и гибких структур, которые могли бы выдерживать нагрузки. После тестирования менее 12 итераций 3D-печати, им удалось добиться дизайна, максимально приближенного к естественным крыльям бабочек.

Интересно, что внедренные магнитные частицы реагируют на внешние магнитные поля, заставляя крылья изгибаться аналогично тому, как это делают бабочки. Исследования показали, что более крупные крылья с узорчатой структурой, напоминающей прожилки, обладают большей адаптивностью и легкостью в управлении. Килиан Шефер, один из авторов проекта, отметил, что основная проблема заключалась в создании прочных, но при этом сверхтонких конструкций.

Перспективы использования этих крыльев весьма обширны. Они могут применяться в экологических исследованиях для мониторинга популяций опылителей или анализа качества воздуха. Кроме того, компактный и энергоэффективный дизайн делает их идеальными для поисково-спасательных операций в опасных зонах. Команда также подчеркивает, что эти крылья могут быть адаптированы для применения в медицинских науках.