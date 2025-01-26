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Подводные лодки Китая теперь могут обнаруживать самолеты
Китайские ученые разработали новый подводный радар, способный обнаруживать самолеты на расстоянии до 17 километров.

Новая технология, разработанная в Китае, может изменить подход к противолодочной борьбе. Ученые создали подводный радар, который позволяет обнаруживать самолеты на больших расстояниях. Эта система, по сообщениям зарубежных СМИ, была успешно протестирована в 2022 году.

Разработка радара основана на акустической сенсорной решетке, которая может быть установлена на глубине до 1000 метров. При тестировании система смогла обнаруживать самолеты на высоте до 5000 метров. Важно отметить, что подводные лодки часто сталкиваются с угрозами со стороны противолодочных самолетов, которые обладают современными датчиками для их обнаружения и вооружением для их ликвидации.

Технология, о которой идет речь, долгое время считалась сложной в реализации. Звуковые волны, как правило, отражаются от поверхности моря, и лишь небольшая часть проникает в воду. Это создает проблемы для подводных акустических датчиков, которые сталкиваются с искажениями сигналов из-за изменения температуры, солености и океанских течений. Однако китайские ученые, работая над этой задачей в течение десятилетий, смогли преодолеть многие из этих препятствий.

В ходе испытаний система продемонстрировала свою способность обнаруживать низколетящие цели даже на мелководье. Правда, несмотря на успехи, команда столкнулась с проблемами, связанными с ложными сигналами, которые снижали эффективность радара. Тем не менее, после обширного тестирования и доработок, результаты испытаний в 2022 году подтвердили, что радар может обнаруживать самолеты на расстоянии до 17 километров с высокой точностью.

Эта информация была опубликована в рецензируемой статье в академическом журнале Acta Acustica. Несмотря на достижения, у технологии есть ограничения. Например, она не может обнаруживать самолеты, находящиеся прямо над подводной лодкой, и диапазон обнаружения остается менее 20 километров. Команда продолжает работать над улучшением системы, а детали новых разработок пока остаются под завесой секретности.

#технологии #китай #оборона #подводные лодки #радар
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