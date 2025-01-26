Компания Google активно работает над повышением осведомленности о технологиях искусственного интеллекта. Она создает образовательные программы, чтобы помочь людям и организациям лучше понять ИИ и его возможности.

В условиях растущего давления со стороны регуляторов Google пытается не только адаптироваться к новым требованиям, но и сформировать общественное мнение о технологиях искусственного интеллекта. Стратегия компании включает разработку образовательных программ, которые помогут людям и организациям понять, как использовать ИИ в своих интересах.

Руководство Google считает, что повышение осведомленности об ИИ может изменить подход к его регулированию. Генеральный директор Сундар Пичаи в сентябре прошлого года объявил о выделении 120 миллионов долларов на образовательные проекты в этой области. Это решение направлено на создание «благотворного цикла», где понимание технологий будет способствовать более взвешенной политике и новым возможностям для бизнеса.

Одним из ключевых проектов компании является программа «Расти вместе с Google», предлагающая онлайн- и офлайн-обучение для сотрудников. Она охватывает навыки, такие как анализ данных и ИТ-поддержка, что должно улучшить карьерные перспективы работников в технологических секторах. По состоянию на декабрь прошлого года уже значительное количество людей прошло обучение, и Google планирует добавить специальные курсы, связанные с ИИ, в том числе для учителей.

Также Google стремится наладить сотрудничество между государственным и частным секторами. Программа «Обучение навыкам и подготовка к трудоустройству», запущенная в партнерстве с общественными колледжами, направлена на обучение специалистов для строительства центров обработки данных и интеграцию в эти процессы обучения ИИ.

В ответ на изменения в сфере труда Google привлекла экономиста Дэвида Автора для анализа влияния ИИ на рабочую силу. Автор подчеркивает, что ИИ может создать более увлекательные программы обучения, подобные симуляторам полета. Он также отмечает, что традиционные методы переподготовки взрослых часто неэффективны. «Переподготовка взрослых не имеет большой истории. Взрослые часто не хотят возвращаться в класс, поэтому обучение в классе не удовлетворяет многие потребности в переподготовке», - сказал он.