Астрономы из США требуют запретить рекламу в космосе. Они считают, что это может помешать астрономическим исследованиям и нарушить ночное небо.

На недавнем заседании Американского астрономического общества обсуждали серьезную угрозу для астрономии — космическую рекламу. Ученые выразили обеспокоенность тем, что такая реклама может негативно повлиять на наблюдения за космосом и изменить облик ночного неба.

Во время брифинга на 245-м заседании специалисты призвали к глобальному запрету на навязчивую космическую рекламу. В США такая реклама определяется как реклама, видимая с Земли без помощи телескопа. Хотя в стране действует запрет на подобные практики, участники заседания отметили, что компании из других стран могут попытаться запустить рекламные проекты в космосе.

Джон Барентайн из Dark Sky Consulting отметил, что коммерческий интерес может побудить компании игнорировать существующие запреты. Он в первую очередь упомянул о российской компании Avant Space, которая запустила кубсат 3U для тестирования технологии создания рекламных изображений на орбите.

Другой пример — компания StartRocket, которая планировала использовать малые спутники для создания логотипов с помощью солнечного света. Однако PepsiCo, с которой они сотрудничали, отказалась от дальнейших попыток после тестирования.

Американская академия космических исследований обратилась к международному сообществу с призывом к запрету на космическую рекламу через создание соответствующей конвенции или закона.