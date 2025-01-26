Ubisoft планирует выпустить первый DLC для Assassin's Creed Mirage, заключив соглашение с Savvy Games Group. Фанаты франшизы могут ожидать новый контент уже в этом году.

Ubisoft готовит сюрприз для поклонников Assassin's Creed Mirage. Компания, как сообщается, начала разработку первого дополнения к игре, что стало неожиданностью для многих, учитывая близкий запуск новой части франшизы.

Согласно информации французского издания Les Echos и инсайдера AC 'j0nathan', Ubisoft согласовала создание DLC для Assassin's Creed Mirage после недавнего визита президента компании Ива Гиймо в Саудовскую Аравию. Изначально Ubisoft не планировала расширять Mirage, но, похоже, обстоятельства изменились. Savvy Games Group станет основным спонсором этого проекта, что также добавляет интереса к будущему контенту.

Игра, выпущенная в октябре 2023 года, изначально разрабатывалась как дополнение к Valhalla, но позже была выпущена как самостоятельный проект. На данный момент Mirage не имеет ни одного DLC, что делает предстоящий контент особенно ожидаемым. Интересно, что запуск нового DLC совпадает с выходом Assassin's Creed Shadows, который состоится 20 марта 2025 года. Это создает определенное напряжение для игроков, которые могут задаться вопросом, как Ubisoft будет распределять внимание между двумя проектами.

Пока что информация о DLC остается на уровне слухов, и официального подтверждения Ubisoft не поступало. Тем не менее, учитывая, что предыдущие игры, такие как Odyssey, получили расширения спустя несколько лет после своего релиза, вероятность появления DLC для Mirage не исключена. Важно отметить, что пока нет точной даты выхода дополнения, и фанатам стоит оставаться на связи для получения новых обновлений.