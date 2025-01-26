Эксперт рассказал о правовых аспектах, которые могут помешать Трампу купить Гренландию. Вопросы исторических соглашений между США и Великобританией вновь становятся актуальными.

Вопрос о возможной покупке Гренландии президентом США Дональдом Трампом вновь всплыл в общественном обсуждении. Эксперт Том Хойем, занимавший пост министра по делам Гренландии, привел интересные факты о правовых условиях, которые могут осложнить этот процесс.

В начале прошлого века между США и Данией было заключено соглашение, в рамках которого Америка приобрела Виргинские острова. При этом Великобритания выдвинула требование о праве первой покупки Гренландии, если остров будет выставлен на продажу. Это требование возникло в контексте отношений с Канадой, находившейся тогда под британским контролем и имеющей непосредственное соседство с Гренландией.

Хойем указал на то, что в 1917 году, когда обсуждалась сделка с Виргинскими островами, президент Вудро Вильсон также хотел включить Гренландию в соглашение, но Дания отказалась, подчеркивая, что остров всегда останется под ее контролем. Этот момент зафиксирован в документе, который хранится в музее и подтверждает датский суверенитет над Гренландией.

Несмотря на это, США неоднократно пытались купить Гренландию. В 1946 году Гарри Труман предложил Дании $100 миллионов, но сделка не состоялась. В 2019 году Трамп уже обращался к Дании с предложением о покупке, которое также было отклонено. Теперь, после выборов 2024 года, он снова заговорил об этом, подчеркивая, что для США важно владеть Гренландией ради национальной безопасности.

Недавний телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен показал, что ситуация остается напряженной. Трамп проявил агрессию после отказа, хотя Фредериксен предложила сотрудничество в других областях. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров стремится к независимости и хочет самостоятельно решать свои вопросы, что требует уважения со стороны других стран.