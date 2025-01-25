Недавние исследования марсианских курганов выявили наличие глинистых минералов, что указывает на взаимодействие воды с горными породами.

На Марсе астрономы обнаружили тысячи холмов и курганов, содержащих слои глинистых минералов. Эти минералы образовались в результате взаимодействия проточной воды с горными породами. Исследование, проведенное под руководством Джо Макнила из Музея естественной истории в Лондоне, предлагает новый взгляд на климат Марса в далеком прошлом.

Марс делится на две основные географические зоны: южные возвышенности и северные низменности. На севере, как полагают ученые, находился большой водоем, оставивший следы своего существования в виде холмов, высота которых достигает 500 метров. Эти курганы могут служить доказательством того, что планета была теплее и влажнее, чем сейчас. Научные данные указывают на то, что реки, озера и, возможно, океаны существовали на Марсе почти четыре миллиарда лет назад.

Команда Макнила обнаружила более 15 000 холмов в регионе, размером с Великобританию, где глинистые минералы образовались в результате длительного взаимодействия воды с горными породами. На Земле аналогичные холмы можно встретить в пустынных районах, где эрозия формирует характерные ландшафты. На Марсе же эти образования представляют собой остатки горной местности, размытые водой и ветром.

Астрономы использовали изображения высокого разрешения и спектральные данные с различных космических аппаратов, таких как HiRISE и CRISM. Эти инструменты позволили команде показать, что марсианские холмы и курганы состоят из слоистых отложений, среди которых находятся до 350 метров глинистых минералов. Это свидетельствует о том, что на поверхности планеты долгое время могла существовать вода в жидком состоянии.

Слои глины имеют важное значение для понимания истории Марса. Они располагаются между более старыми и более молодыми слоями породы, что указывает на определенный влажный период в геологической истории планеты. Макнил утверждает, что эти курганы могут хранить целую историю наличия воды в этом регионе.

Будущий марсоход Европейского космического агентства, Rosalind Franklin, направится в область, связанную с Oxia Planum, где также находятся глиносодержащие холмы. Этот аппарат может помочь ответить на вопросы о существовании океана на Марсе и, возможно, о наличии жизни на этой планете.