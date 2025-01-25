Samsung анонсировала новый процессор Exynos 2500, который станет основой для складного телефона Galaxy Z Flip7. Этот чип обещает значительные улучшения в производительности и возможностях обработки данных.

25 января в Twitter появился пост от источника @Jukanlosreve, который поделился важной информацией о новом процессоре Samsung Exynos 2500 и его использовании в складном телефоне Galaxy Z Flip7. Эти новшества могут изменить представления о производительности мобильных устройств.

Процессор Exynos 2500 представляет собой 10-ядерное решение, состоящее из различных ядер, что позволяет эффективно распределять нагрузку. Он включает одно ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,3 ГГц, предназначенное для задач, требующих максимальной производительности. Два ядра Cortex-A725 с тактовой частотой 2,75 ГГц обеспечивают высокую эффективность при выполнении ресурсоемких операций. Пять ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц создают баланс между производительностью и энергопотреблением, а два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 1,8 ГГц отвечают за выполнение менее требовательных задач.

Графическая составляющая Exynos 2500 также заслуживает внимания. Чип оснащен графическим процессором Xclipse 950, который использует архитектуру AMD RDNA3.5. С тактовой частотой 1,3 ГГц и восемью настраиваемыми процессорами рабочей группы (WGP) он должен значительно улучшить графическую производительность, что особенно важно для игр и мультимедийных приложений.

С точки зрения искусственного интеллекта, новый процессор обещает значительные улучшения в распознавании изображений и обработке голосовых команд. Ожидается, что Exynos 2500 поддерживает 320-мегапиксельный ISP, что позволит делать качественные фотографии и записывать видео в формате 8K на скорости 60 кадров в секунду. Декодирование видео 8K также будет возможно со скоростью 30 кадров в секунду.

Что касается Galaxy Z Flip7, он будет оснащен 16-битной четырехканальной памятью LPDDR5X, обеспечивающей скорость 9,6 Гбит/с. Это значительно улучшит доступ к данным и ускорит загрузку приложений. Также телефон будет использовать UFS 4.x, что обеспечивает надежность и высокую скорость передачи данных.

Все эти характеристики делают Galaxy Z Flip7 одним из самых ожидаемых складных смартфонов. Инновации в процессорах и мобильных телефонах Samsung могут оказать влияние на конкуренцию в индустрии, подстегнув другие компании к разработке аналогичных технологий.