Первые фотографии нового электрического внедорожника XPeng G7 дают возможность оценить его дизайн и характеристики. Этот автомобиль нацелен на конкуренцию с Tesla Model Y, предлагая современные технологии и привлекательную цену.

В сети появилась первая фотография незакамуфлированного XPeng G7. Новый внедорожник обещает стать серьезным соперником для Tesla Model Y благодаря современному стилю и передовым технологиям.

G7 выделяется аэродинамической формой и современными элементами, такими как скрытые дверные ручки и плавные линии кузова, которые уменьшают сопротивление воздуха. Дизайн напоминает седан P7+, но с оригинальными задними фонарями, которые придают автомобилю индивидуальность.

Под капотом G7 установлен электродвигатель мощностью 218 кВт. Ожидается, что он будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов LFP от компании CALB. Внедорожник также получит систему Hawk AI, которая обеспечивает автономное вождение на основе зрения, заменяя более дорогие системы с лидаром.

Размеры G7 составляют 4892 мм в длину и 1925 мм в ширину, что делает его самым крупным внедорожником в линейке XPeng. Интересно, что предполагаемая цена в 250 000 юаней (3 395 000 руб.) может сделать его конкурентоспособным на рынке.

XPeng также планирует запустить в конце этого года шестиместный внедорожник G01.