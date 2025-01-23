Apple сделала крупную инвестицию в размере 1,5 миллиарда долларов в провайдера мобильной спутниковой связи Globalstar, что позволит расширить спутниковые функции для пользователей iPhone.

В конце прошлого года Apple объявила о приобретении 20% акций Globalstar, что стало важным шагом в развитии спутниковых коммуникаций. Эта инвестиция в 1,5 миллиарда долларов позволит компании развивать функции экстренной связи для пользователей iPhone.

Apple начала свои усилия в сфере спутниковой связи еще в ноябре 2022 года, когда компания объявила о вложениях в размере 450 миллионов долларов для поддержки производства спутников и наземных станций в США. Эти элементы критически важны для создания полноценной сети, которая обеспечит пользователей необходимыми сервисами.

Сейчас, после значительной инвестиции в Globalstar, Apple планирует расширить свои спутниковые услуги за пределами текущих возможностей. Вакансии, размещенные на сайте компании, свидетельствуют о стремлении к активному развитию в этой области. Первая из вакансий — «Старший менеджер программы нормативного инжиниринга». Эта позиция включает в себя разработку спутниковой стратегии и взаимодействие с регулирующими органами.

Вторая вакансия связана с управлением стратегическими сделками и партнерствами, что подразумевает глубокое понимание динамики рынка мобильной спутниковой связи. Кандидат должен будет заниматься разработкой и управлением правами на глобальный спектр спутниковой связи.

Спутниковый сервис компании в настоящее время ограничен экстренной связью, но Apple явно намерена расширить свои возможности. В то же время, SpaceX также активно работает в этом секторе. Партнерство с T-Mobile позволяет им предлагать пользователям доступ к спутникам Starlink, что создает дополнительную конкуренцию для Apple.

Globalstar, в свою очередь, планирует развернуть созвездие из 3080 спутников, что должно значительно улучшить качество связи. Ожидается, что 10% из них будут запущены к 2029 году.